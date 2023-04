Ocenjujemo: deklici

V nadaljevanju preberite:

Zgodba dramatičarke in dramaturginje na začetku karierne poti, za katero je velik stres epidemija, ki njeno področje dela povsem ohromi, in seveda boj z birokratskim strojem, ki deluje tako, da jo – namerno? – pomendra, je predstavljena z lepim stopnjevanjem, tako na nivoju razvoja lika kot na nivoju razvoja dogodkov, kot tudi na atmosferski ravni in ravni ritma predstave. Manko kontekstualizacije in zazankanost v individualizem oziroma posamičnost je najšibkejši del celotne predstave – in bržkone tudi teksta.