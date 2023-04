Ocenjujemo: Ikigai

V nadaljevanju preberite:

Avtorski projekt Varje Hrvatin Ikigai v SLG Celje (ikigai ​je kompleksen japonski koncept, povezan z iskanjem smisla) je predstava, ki jo je v grobem mogoče razdeliti na tri zaokrožene vsebinske enote. Na to delitev se veže tudi osrednja težava postavitve; prvi del predstave, v katerem se srečamo s parom – brezimnima posameznico in posameznikom –, ki je ujet v nekem nedoločljivem prostoru, je odločno šibkejši in manj prepričljiv od drugega dela predstave, v katerem publika z uporabo spletne strani (https://iki-gai.si/) sodeluje v igri ikigai, in tretjega dela predstave, v katerem se publika odloča, kaj morata osebi na odru storiti, da se predstava lahko zaključi.