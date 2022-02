Ocenjujemo: Ozark

V nadaljevanju preberite:

Kar se v Ozarku zgodi, je redko le pokazano. Je napovedano, sproti komentirano in vzvratno razdelano – ne v govorici, ki bi se pretvarjala, da je »naravna«, temveč v takšni, ki je slogovno in ritmično dodelana ter podvržena temu, kaj mora doseči za karakterizacijo in zgodbo. Vsekakor prispeva k zabavnosti, saj je v seriji neusahljiv vir črnega humorja.