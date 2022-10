Ocenjujemo: Poglej me!

V nadaljevanju preberite:

Predstava Poglej me! žanrsko gradi iz romantične komedije, a se, zlasti v drugem delu, od žanra odmika, oziroma prihaja v njej do hibridizacije; vse več je elementov filozofske drame ter klasične medbesedilnosti; tekst postaja vse bolj zgoščen v svojih filozofskih referencah, obenem pa tudi sam jezik besedila postaja vse bolj tak; najočitneje se to zgodi na samem koncu drame, kjer pojasnilo nenavadnega dogajanja (eden od osrednjih likov drame, Phil (Žan Brelih Hatunić), je drugima dvema likoma, Sophiji (Lucija Harum) ter Marleyju (Aljoša Koltak) neviden) ter razrešitev pride v obliki razlage Platonove prispodobe o jami.