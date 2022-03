Ocenjujemo: Polonca Lovšin: Kakšen je načrt?

V nadaljevanju preberite:

Dela so ustvarjena projektno in s kopico predhodne raziskave; zdi se, da Polonca Lovšin prav ustvarjanje v serijah izrabi za globljo obravnavo izbrane vsebine. V prvem od treh razstavnih prostorov zasledimo najstarejšo ter najobsežnejšo serijo Zemlja, voda, vrt, svoboda; dvanajst uokvir­jenih ­kolažev v velikosti 30 x 40 centimetrov z živo rumenim ozadjem je postavljenih v urejenem horizontalnem nizu na enaki višini. Sistematična postavitev je smiselna, ker avtorica ustvarja jasno pripoved, ki jo gledalec aktivno in z zanimanjem spremlja skoraj kot strani v knjigi, saj avtorica posebej uspešno uporablja moč besede.