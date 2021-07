Ocenjujemo: Slikarstvo zdaj!

V nadaljevanju preberite:

O krizi slikarstva se govori že najmanj pol stoletja, spisanih je bilo že nič koliko pogrebnih govorov in objavljenih nešteto osmrtnic, in vendar se zdi v povsem solidni formi. Ne gre zgolj za kvantiteto – recimo na spletni strani Saatchi art lahko izbirate med pol milijona platen –, temveč tudi za kvaliteto. Kljub oznakam o arhaičnih pristopih, ki naj bi bili odveč in démodé, ostaja stvarni, alegorični in fantazmagorični status slikarstva nedotaknjen. Precej bombastičen oziroma kar alarmanten naslov razstave Slikarstvo zdaj! (podkrepljen s klicajem), ki jo je pripravil kustos Andrej Medved in se je po predstavitvi v novogoriški Mestni galeriji zdaj preselila še v portoroško razstavišče Monfort, se tako zdi odveč.