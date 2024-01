Ocenjujemo: Za angele, da jim ne bo dolgčas

V nadaljevanju preberite:

Iz zgodbe v zgodbo se zdi, da bolj ko se liki, situacije in dogajalna prizorišča množijo, bolj monotoni in ponavljajoči se postajajo.

To gre pripisati različnim dejavnikom. Prva zgodba, Anica, je pravzaprav še najboljša zgodba zbirke. Osredotoča se na družinsko drevo, boje med sestrami in njihove odnose v širši, medgeneracijski konstelaciji, delitev posesti, odnos do pridruženih članov družine … Skratka, splošno poročevalski slog pride v tej zgodbi dobro stoječe družine najbolj do izraza, saj mora predstaviti kompleksno mrežo.