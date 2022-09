Literatura ne daje dokončnih odgovorov. Pomaga razumeti

Bila je njegova gospodarica gospodaric, njegova Črna Venera. Zanj naj bi simbolizirala nevarno lepoto, seksualnost in skrivnost kreolske ženske v Franciji sredi 19. stoletja. Jeanne Duval, ženska, ki je navdahnila številne Baudelairove pesmi, nikoli ni mogla povedati svoje resnice, družbene razmere Pariza so jo skrčile v muzo, še več, celo v uničevalko njegovega genija. V romanu Tišina, polna vetra, ji je Gabriela Babnik Ouattara dala glas, telo in misel.

Dejstvo je, da je Zahod eno najslavnejših pesniških zbirk vseh časov dobil tudi po zaslugi črnske lepotice doma s Haitija, znanega po prvem uporu sužnjev, pravi Gabriela Babnik, avtorica romana Tišina, polna vetra. V njem se osredotoči na nenavadno zapleteno razmerje Charlesa Baudelaira in njegove muze Jeanne Duval, črnske lepotice, ki je v Pariz prišla s Haitija in v umetnosti ostala zapisana predvsem kot temnopolta eksotična muza umetnikov 19. stoletja – in seveda tista, ki izstopa iz njegovih najbolj senzualnih pesmi, kot so Lasje, Eksotični vonj, Kača, ki pleše, Balkon in druge ..

Jeanne Duval je v Baudelairu razgrnila skrivnost, prišla je do bistva njegove umetnosti, njegove poezije. Čeprav je bila dolgo ženska, »ki jo je pogoltnila skrivnostnost, kot jo je pogoltnila orjaška bela obleka«, v kateri jo je, takrat že slepo zaradi sifilisa, ovekovečil Édouard Manet, je bila za časa življenja ženska, ki je zavzela svoj prostor, a ji ga čas, nenaklonjen ženskam, ni zmogel dati. Vstopila je v njegovo zbirko poezije Rože zla, ki je takrat zaradi domnevne obscenosti pristala na zatožni klopi v enem bolj absurdnih sodnih procesov.

Gabriela Babnik: Najprej je prišla Jeanne Duval, šele potem Baudelaire. V pogledu nazaj vem, da me je vedno bolj zanimala ona kot on. Seveda sem v času študija »zaznala« Baudelaira, vendar se me tedaj ni dotaknil do te mere, da bi o njem razmišljala kot o liku za roman. Baudelaire je pravzaprav prišel z ljubeznijo. Ker je moj mož nekatere Baudelairove pesmi, seveda v originalu, znal na pamet in ker je poznal nekatere detajle iz razmerja med Baudelairom in Duvalovo, se je v meni nekaj razprlo. Naklonjenost, predvsem do Duvalove. Občutek, da se o njej govori z nelagodjem.