Ocenjujemo: Ženske na oblasti/Drama SNG Maribor

Morda drži teza, da v sodobni estetiki performativnega ni več mogoče in smiselno ločevati med področji umetnosti, družbenih dilem in politike. Vendar mora biti tudi takšna teza izpeljana po prepričljivem uprizoritvenem ključu, sicer projekt razpade na posamezne dele, ki med seboj zgolj ohlapno korespondirajo. Ali pa gre – tako kot pri družbenih omrežjih – zgolj za signaliziranje kreposti in plakatni, vendar povsem sterilen manifest o idealni utopični družbi ter lamentiranje, zakaj se ta nikakor ne more in noče realizirati.