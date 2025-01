Zgodovinopisje z osebnim pečatom

V nadaljevanju preberite:

Daviesova knjiga Izginula kraljestva se osredotoča na petnajst držav oziroma političnih in geografskih tvorb, ki so nekaj časa figurirale na evropskem političnem zemljevidu, pri čemer so bile nekatere kratkotrajni miniaturni eksoti, spet druge pa velesile in imperiji, kjer njihove neposredne države naslednice še vedno predstavljajo pomemben mednarodni dejavnik. Zakaj bi nas to zanimalo? Morda iz podobnih razlogov kot avtorja samega, namreč, da so nekateri zgodovinski fenomeni pač fascinantni, pa naj je šlo za megadržave, za takšne, ki niso stremele k veličini ali večnosti, ali pa takšne, ki sploh niso imele možnosti obstoja. Zgodovina je pač preplet najrazličnejših dejavnikov, če upoštevamo zgolj prevladujoč ali celo dominanten narativ, pa je naša percepcija nujno izkrivljena ali vsaj pomanjkljiva.