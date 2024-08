Rdeča nit festivala Mladi levi tokrat gozd, drevo, narava, človek

V nadaljevanju preberite:

Svojevrsten vrhunec festivala Mladi levi se bo zgodil že na začetku, ko se bo občinstvo podalo v Koseški boršt in sedem ur preživelo v gozdu skupaj z ustvarjalci iz Slovenije, Francije, Švice, Portugalske, Avstrije, Španije, Italije, Turčije, Belgije, Nemčije in ZDA. Ti bodo v tem času na različnih lokacijah v naravi uprizorili sedem predstav, ki se ukvarjajo s premislekom o vlogi človeka, ki si krajine prilašča in kroji po svoje.