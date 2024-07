Cankarjev dom izjemno uspešno v prvem polletju 2024

Cankarjev dom je od januarja do junija tako programsko kot poslovno presegel zastavljene cilje. Izvedenih je bilo 473 umetniških in 101 kongresna prireditev, našo osrednjo kulturno institucijo pa je obiskalo približno 230.000 ljudi. Umetniški program je pritegnil 5.000 obiskovalcev več kot v istem obdobju lani.

Začetek leta 2024 je zaznamoval rekorden obisk velike baletne koprodukcije Faust v koreografiji in režiji Edwarda Cluga, ki je zablestela pred občinstvom v sedmih razprodanih Gallusovih dvoranah.

Izjemna je bila 30. sezona Zlatega abonmaja, ki jo je sklenil veličasten koncert Praške filharmonije; ta je bil tudi prvi neposredno prenašan koncert Zlatega abonmaja na nacionalni RTV. Ogledi dogodka so presegli število 40.000.

Februarja je bil izveden eden najodmevnejših projektov sodobne glasbe v zadnjem času: v razprodani Linhartovi dvorani so Glasbo za 18 glasbenikov Steva Reicha izvedli študentje ljubljanske Akademije za glasbo, Visoke šole za glasbo in gledališče München ter Umetniške univerze v Gradcu.

Zelo priljubljen je bil tudi 2. mednarodni plesni festival Baletne noči, ki je v juniju predstavil bogato in raznovrstno mednarodno ustvarjalnost. Festival, ki sta ga lani soustanovila Cankarjev dom in SNG Opera in balet Ljubljana, je bil letos posvečen legendarnemu plesalcu in koreografu, »bogu plesa«, Vaclavu Nižinskemu.

Pravkar se je zaključil 65. Jazz festival Ljubljana s pestrim dogajanjem na šestih odrih, in sicer dvajset koncertov s skoraj stotimi nastopajočimi iz več kot dvajsetih držav. Odprtje s prvoligašema dveh generacij, saksofonistom Charlesom Lloydom in trobentačem Chiefom Adjuahom (prej je bil znan kot Christian Scott), dan pozneje jazzovski legendi Dave Holland in kitarist John Scofield s skupnim koncertom v Gallusovi dvorani, vse dni pa v parku CD kot živahnem programskem vozlišču.

Prvo polletje je zaznamoval bogat kulturni program Foto: Nada Žgank

Ena od najuspešnejših predstav abonmaja Veličastni je bila Kadaver portugalskega koreografa mlajše generacije Marca da Silva Ferreira, ki združuje sodobni ples, portugalsko folklorno tradicijo in močno zavest družbene zavzetosti. Med največje dosežke sodelovanja z nevladnimi organizacijami v programu gledališča in plesa sodi Magdalena Reiter s projektom Ponaredki, odtisi in drugi vdori.

26. mednarodni festival dokumentarnega filma se je odrezal z odličnim obiskom ter s kakovostnim in angažiranim programom; mednarodna žirija je prvo nagrado podelila režiserki Kumjani Novakovi za film Tišina razuma. Film Varuhi formule (slovenski koproducent Perfo) je postal najbolj gledan film v distribuciji CD v zadnjih letih.

Cankarjev dom je v prvi polovici leta obiskalo več kot 20.000 šolarjev. V humanističnem programu so izjemen obisk zabeležila tudi filozofska predavanja v okviru cikla Sivo na sivem; dr. Slavoj Žižek in dr. Jure Simoniti sta razprodala Gallusovo dvorano. V okviru cikla Kritični kabaret se je predstavil britanski intelektualni superzvezdnik Tariq Ali. Zelo živahno je bilo tudi literarno dogajanje v novi Dvorani Alme Karlin.

Izjemno je presenetilo veliko zanimanje za razstavo Slovenski punk in fotografija, strokovna javnost pa je navdušena nad razstavo Marie Lassnig.

Pomemben pečat za svetovno in slovensko industrijo srečanj je pustila generalna skupščina in letno srečanje združenja IAPCO v organizaciji Cankarjevega doma, ki je edini slovenski član te ugledne mreže.

