Gledališče je prostor, v katerem so možne utopije

Milo Rau, rojen leta 1977 v Bernu,­ je eden od najvplivnejših, največkrat nagrajenih, najbolj ambicioz­nih in škandaloznih sodobnih evropskih gledaliških ­režiserjev. Je tudi eden od najostrejših odrskih kritikov svetovne­ politike, ki povzroča krize in rev­ščino. Z dokumentarističnimi deli, ki jih nekateri imenujejo ­realno gledališče, se zavzema za to, da bi umetniško produkcijo razumeli kot solidarno dejanje.