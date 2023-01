Hlastni pokoronski gledališki tempo

V nadaljevanju preberite:

»V tekmovalni program sem ­uvrstil uprizoritve, ki so najintenzivneje pretresle kriterije dovršenosti, prepričljivosti, vsebinske in estetske razplastenosti ter celovitosti izvedbe,« je ob predstavitvi programa festivala Teden slovenske drame (TSD) v Kranju dejal selektor Rok Bozovičar. Po njegovih besedah je bilo lansko leto turbulentno, saj je poskušalo nadoknaditi predhodni koronski leti. Morda se to v kvantitativnih merilih in statistikah ne kaže tako izrazito, bolj temelji na občutku »hlastnega tempa produkcije, nedefiniranega izčrpanega teka in splošno brezidejne pozicioniranosti slovenskega besedila v uprizoritveni oziroma gledališki krajini«.