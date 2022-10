Izgon iz raja nekoč in danes

V nadaljevanju preberite:

Predstava se sprašuje tudi o pridobivanju in procesiranju informacij; Grabnar je dodal, da lahko dokumentarno gradivo »z obveščanjem spreminja posameznika. Ima moč, da informira. Samo z zadostnim poznavanjem posamezne problematike se lahko nanjo ustrezno odzovemo. Hkrati dokumentarno gradivo v sebi skriva past – hitro nas lahko naredi pasivne. Pogledamo dokumentarni film, ob tragičnih informacijah doživimo katarzo in s tem opravimo svojo etično dolžnost. Bolj kot iskanje rešitve za to kompleksno dilemo je zame ključno, da se zavedamo procesov in mehanizmov, v katerih se lahko znajdemo.«