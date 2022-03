Kaj storiti, ko zmaguje fašizem

V nadaljevanju preberite:



Nenavadno naključje je hotelo, da je isti teden ob koncu marca v slovenščini izšel prvi prevod znanstvenofantastičnega romana Težko je biti bog kultnega sovjetskega pisateljskega para, bratov Arkadija in Borisa Strugacki, v ljubljanski Drami pa je bila krstno uprizorjena gledališka predstava po tem romanu. Ne založba Sanje, ki je roman izdala, ne gledališka ekipa, ki ga je v okviru projekta Čakajoč Supermana dramatizirala in uprizorila, skoraj do zadnjega nista vedeli druga za drugo.