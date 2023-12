Michał Borczuch: Ni me bilo strah, morda se je bolj balo gledališče

V nadaljevanju preberite:

Po osmih letih in uprizoritvi Drame­ princes Elfriede Jelinek v Slovenskem mladinskem gledališču znova režira poljski­ gledališki in filmski režiser Michał­ ­Borczuch. Na oder tokrat postav­lja Argonavte Tomasza Śpiewaka po navdihu istoimenske knjige ameriške pisateljice in pesnice Maggie Nelson ter na podlagi intervjujev igralske zasedbe z nenormativnimi slovenskimi pari. Z njim smo se srečali po eni od dopoldanskih vaj pred sobotno premiero v zgornji dvorani gledališča.