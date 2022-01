Obeta se nov mednarodni gledališki festival

Mestno gledališče ljubljansko (MGL) je v sporočilu za javnost naznanilo, da so oktobra 2019 predstavniki (direktorji) šestih gledališč s prostora nekdanje Jugoslavije v Skupščini Mestne občine Beograd podpisali uradni zapisnik o poslovnem sodelovanju in oblikovali območno zvezo gledališč. V njej so Beogradsko dramsko pozorište, Dramski teatar Skopje, Kamerni teatar 55 iz Sarajeva, Gradsko pozorište Podgorica iz Črne gore, Mestno gledališče ljubljansko in Kazalište Ulysses iz Zagreba. Cilji zveze so institucionalizirati sodelovanje med omenjenimi gledališči, občinstvu omogočiti ogled reprezentativnih uprizoritev iz regije in uresničiti velike koprodukcije. Eden od ciljev festivala Ruta je tudi dolgoročno sodelovanje med temi gledališči in vsakoletna realizacija 36 predstav v šestih mestih s področja nekdanje Jugoslavije.

Prvo edicijo festivala bi morali izvesti že leta 2022, a je zaradi epidemije odpadla. »Po skoraj dveh letih v bolj optimističnem duhu izpolnjujejo zavezo, da mestna gledališča prostoru nekdanje Jugoslavije predstavimo svoje največje dosežke,« so zapisali.

Mestno gledališče ljubljansko bo festival gostilo med 9. in 14. februarjem 2022. V tem času si bo slovensko občinstvo lahko ogledalo osem predstav z območja nekdanje Jugoslavije.

Program festivala v Ljubljani

9. 2. 2022 ob 20. uri na Velikem odru MGL

Katarina Morano: Usedline

Mestno gledališče ljubljansko 10. 2. 2022 ob 19. uri na Velikem odru MGL

Ivor Martinić (po motivih filma Luchina Viscontija): Somrak bogov

Beogradsko dramsko pozorište 10. 2. 2022 ob 21.uri na Mali sceni MGL

Josip Aleksandrovič Brodski: Demokracija

Beogradsko dramsko pozorište 11. 2. 2022 ob 19. uri na Velikem odru MGL

Abdulah Sidran: Se spomniš Dolly Bell

Kamerni teatar 55, Sarajevo 12. 2. 2022 ob 19.uri na Velikem odru MGL

Vedrana Božinović (po motivih Miguela de Cervantesa): Don Kihot

Gradsko pozorište Podgorica 12. 2. 2022 ob 21. uri na Mali sceni MGL

Peter Quilter: Slasti slave

Gradsko pozorište Podgorica 13. 2. 2022 ob 19. uri na Velikem odru MGL

Rumena Bužarovska: Moj mož

Dramski teatar Skopje 14. 2. 2022 ob 19. uri na Velikem odru MGL

Eugène Ionesco: Nosorogi

Kazalište Ulysses, Zagreb

Festival bodo odprli v sredo, 9. februarja 2022, ob 20. uri s premiero drame Usedline avtorice Katarine Morano in režiserja Žige Divjaka, ki sta prejemnika številnih nagrad. Med drugimi je Žiga Divjak leta 2021 prejel Župančičevo nagrado, ki je najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti.

Častni pokrovitelj festivala Ruta bo župan mesta Ljubljana Zoran Janković, ki ga bo odprl, generalni sponzor festivala in vseh gledališč, ki sodelujejo v tej uniji, pa je Zavarovalnica Triglav, so še sporočili iz MGL.