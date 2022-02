Predstavljen izbor tekmovalnih predstav

V nadaljevanju preberite:

Letošnja festivalska izvedba je pripravljena v polnem obsegu, z vsemi programskimi sklopi, vključno s tekmovalnim programom in tradicionalno podelitvijo festivalskih nagrad, gostili bomo številne tuje in slovenske producente in Maribor bo znova epicenter slovenskega gledališkega dogajanja,« je danes najavil umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje (FBS) Aleš Novak. Novak računa, da bo v času festivala, ki bo potekal med 30. majem in 12. junijem, že odpravljena večina restrikcij zaradi pandemije covida-19, vključno z omejevanjem števila sedišč. Sicer pa je po njegovih besedah pandemija seveda v veliki meri krojila oblikovanje programa, saj je bilo veliko odpovedi premier in prilagoditev gledališke produkcije, drugi dejavnik pa je premik festivalskega termina na pomladni čas.