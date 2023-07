Primorski poletni festival se odpira s Polono Juh

Primorski poletni festival (PPF), trideseti po vrsti, se bo začel danes ob 21.30 v koprski protokolarni dvorani sv. Frančiška Asiškega, z otvoritveno predstavo Penelopiada ljubljanske Drame. Glavna vloga pripada Poloni Juh, ki se bo na festivalski oder povzpela tudi jutri. V koprski palači Gravisi-Buttorai bo namreč nastopila v drami V agoniji Društva dveh in Foruma slovanskih kultur, skupaj s soigralcema Sašo Tabakovićem in Borisom Mihaljem.

Potem ko je Gledališče Koper lani odpovedalo sodelovanje pri organizaciji Primorskega poletnega festivala, je istoimensko društvo pod okriljem predsednice Neve Zajc in producentke Martine Gamboz pridobilo nove partnerje in sponzorje ter poskrbelo za jubilejno izvedbo. Festival so med drugim podprle vse štiri istrske občine ter organizacije in društva italijanske skupnosti.

Po besedah umetniške vodje festivala Anje Bajda je prevladujoča tema festivalskega dogajanja položaj ženske. To se po njenem kaže v razmerju do patriarhata in rigidnih družbenih struktur, kot sta aristokracija in malomeščanstvo, ter v družbenih pričakovanjih in idealih, povezanih z materinstvom. Po drugi strani so prikazana tudi nežnejša občutenja, skozi intimni odnos in profesionalno pot dveh plesalcev.

Lik Homerjeve Penelope, ki se je uveljavil kot motiv zveste in potrpežljive žene, doživi v interpretaciji Margaret Atwood in režiserke Livije Pandur pomemben preobrat. FOTO: Aljoša Rebolj

Lik Homerjeve Penelope, ki se je uveljavil kot motiv zveste in potrpežljive žene, doživi v interpretaciji Margaret Atwood in režiserke Livije Pandur pomemben preobrat. Dramo V agoniji, drugo iz cikla o Glembajevih, ki jo je napisal eden od največjih hrvaških književnikov 20. stoletja Miroslav Krleža, je režirala Nina Šorak. Nina Ramšak Marković bo prihodnjo sredo postavila na oder izolskega prizorišča Arrigoni ​Predsednice Wernerja Schwaba v produkciji Zavoda Melare. Dan pozneje, 6. julija, bo v Gledališču Koper plesna predstava Traviata gostujoče italijanske skupine Artemis danza.

Oživljanje trgov in palač ali selitev na plažo

Primorski poletni festival se vrača v raznolika oko­­lja istrskih mest z oživljanjem trgov in palač ali pa se seli kar na plažo, so poudarili v društvu PPF. Drugi julijski konec tedna se bo začel v piranskem Gledališču Tartini s petkovo predstavo Plesnega teatra Ljubljana in MN Dance Company Stopi iz moje sence PI 314, ki je poklon Pii in Pinu Mlakarju. Prepoznavnima slovenskima plesalcema in koreografoma bo posvečena tudi razstava v portoroškem Monfortu. V nedeljo, 9. julija, bo v Ankaranu nastopila Vita Mavrič.

V petek, 14. julija, bo v Arrigoniju Slovensko ljudsko gledališče Celje odigralo Večnega otroka Yonatana Esterkina, 18. julija se bo na vrtu palače Gravisi-Buttorai predstavila Petra Blašković z monodramo Francamente. Dogajanje se bo nadaljevalo v petek, 21. julija, na plaži Valdoltra, kjer bo na ogled predstava Mataz Teatra Rita in sodnik Marca Artusija. V soboto, 22. julija, se bo Spellbound Contemporary Ballet iz Rima predstavil v portoroškem Avditoriju z Vivaldiano. Festivalsko poletje bodo sklenili dan pozneje na izolski plaži San Simon, z dramatizacijo novele Thomasa Manna Mario in čarodej v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča Trst, ki je pred nedavnim prejela nagrado tantadruj za najboljšo predstavo minule sezone v primorskih gledališčih.