V polnem obsegu in brez pandemičnih restrikcij

Zaradi obsežnega programa in kar šestnajstih tekmovalnih predstav se je Festival Borštnikovo srečanje (FBS) začel že včeraj s predstavo Požigi Wajdija Mouawada v izvedbi ljubljanske Drame in režiji Nine Rajić Kranjac. Danes bo uradno odprtje s sodobnoplesno uprizoritvijo Prelisičiti hudiča svetovno uveljavljenega koreo­grafa Akrama Khana v izvedbi britanske skupine Akram Khan Company. Pravzaprav festival poteka od ponedeljka, in sicer s programskim sklopom Mlado gledališče. Do 12. junija, ko se bo festival sklenil s podelitvijo nagrad in Borštnikovega prstana – tega si bo letos nadel Ivo Barišič, nekdanji član igralskega ansambla SNG Nova Gorica –, se bo v Mariboru zvrstilo še petnajst predstav v tekmovalnem programu, ki jih je izbrala selektorica Nika Leskovšek, ob tem pa še spremljevalni program ter različni posveti in predstavitve.