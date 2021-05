Vstopajo na šolska dvorišča in radio

Resna tematika, ovita v komedijo

Igralca Anja Drnovšek in Luka Cimprič sta komedijo Začetek odigrala tudi pred desetimi gledalci. FOTO: Jaka Varmuž

Ustvarjali bodo tudi radijski program

»Bili smo pripravljeni. Takoj, ko so dovolili deset gledalcev, smo napovedali odprtje,« pravi, direktorica Gledališča Koper. Tako bodo že ta mesec izvedli skupno 32 uprizoritev – dvajsetkrat bodo na dvoriščih šol zaigrali mladinsko predstavo 1.500 lajkov in dvanajstkrat bodo ponovili komedijo Začetek. Koprska gledališka ekipa pa se podaja tudi na pot ustvarjanja radijske produkcije.V petek bo koprsko gledališče odprlo vrata za skupino 30 abonentov, za katere bodo uprizorili enodejanko britanskega dramatika– Začetek. Pod režisersko taktirkose bosta v vlogah osamljenih zaljubljencev srednjih let, Laure in Dannyja, predstavilain. Minuli teden pa sta igrala celo samo za deset gledalcev. »Igranje pred tako maloštevilno publiko je vsekakor drugačno, čeprav smo hvaležni, da lahko nastopamo. Odziv je nekoliko bolj plah, saj so ljudje, ki jih je bistveno manj kot bi jih bilo običajno, drug pred drugim bolj sramežljivi,« povzame Cimprič. Ob tem dodaja, da bi pred leti predstava zgolj za tako majno število ljudi odpadla, v današnjih časih pa se morajo zanjo boriti. »Je pa lepo, aplavzi so bili topli,« opisuje igralec in prizna, mu je to, ko je bil po pol leta spet na odru, orosilo oči.»Dobivamo najrazličnejše odzive, ko ljudi vabimo na predstavo,« povzame besedo Katja Pegan. Od tega, da se eni počutijo kot »poskusni zajčki«, drugi niso pripravljeni razkrivati, ali imajo zahtevana potrdila o prebolelosti covida-19, cepljenju ali testiranju, spet tretji pa bi prišli le, če bi bilo prizorišče na odprtem. »Pri obiskovalcih ne nameravamo preverjati njihovih zdravstvenih potrdil, saj je zaupanje vendar tista družbena vez, ki ustvarja skupnost,« ob tem pove Peganova. Kot omeni, si bo to predstavo sicer v poletnem času mogoče ogledati tudi na zunanjem prizorišču Primorskega poletnega festivala (PPF).»Po številnih pobudah na ministrstvo, da otrokom po šolah omogočimo ogled gledaliških predstav, za kar so se zavzeli tudi v aktivu koprskih ravnateljev osnovnih šol in vrtcev, smo končno uresničili zamisel in predstavo 1500 lajkov avtoriceuprizorili koprskim devetošolcem,« izpostavi Katja Pegan. Prvič so jo izvedli v torek na dvorišču Osnovne šole Koper, naslednjič pa jo bodo v Dekani in nato še na drugih šolah. Ogled predstave je učencem sicer omogočila koprska občina. Kot je omenila režiserka Renata Vidič, so morali upoštevati zakonitosti zunanjega prizorišča, kar pomeni manj teksta in hitrejši tempo dogajanja, močno pa so se naslonili tudi na glasbo, ki jo je ustvarilZgodba se vrti okoli 15-letne Eve, ki se samopoškoduje. Avtorica je kljub temačni vsebini zgodbo ovila v komedijo. Tudi vsi liki – razen Eve (upodobila jo je) - so stilizirani.inpa sta zaigrala ženska lika, ki sta tako postala še bolj karikirana. Med devetošolci so naleteli na zelo dober odziv, prav tako pa tudi med učitelji. Ti so potrdili aktualnost tematike in bili hvaležni za iztočnico za pogovor o teh težavah, ki so med mladostniki bolj pogoste kot si mislimo. O njih pa mladi zelo težko spregovorijo in ravno humor jih lahko k temu spodbudi.»Razmišljala sem, kako doseči, denimo, stanovalce v domovih za ostarele, ki v času splošne zaprtosti niso imeli kam,« omeni Katja Pegan. V koprskem gledališču so se trudili iskati poti, kako v teh časih opravljati svoje poslanstvo. Gledališka ekipa se je preizkusila v videoprodukcijah in spletnih uprizoritvah, Peganovi pa se je še posebej zdela privlačna ideja o radijski produkciji. Povezali so se z Radiem Koper in tretjim programom Ars Radia Slovenije ter režiserjem. Nastalo je sodelovanje, v okviru katerega bodo igralci koprskega gledališča – med njimi govorjeno umetnost še posebej obvlada– sodelovali pri Literarnem nokturnu, snemanju zvočnih knjig in drugih umetniških radijskih produkcijah. Kot režiserka pa jih bo spremljala Renata Vidič. Do zdaj so posneli že štiri radijske oddaje