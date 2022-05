Znana sta program Borštnikovega srečanja in letošnji nagrajenec

Danes je pred SNG Maribor potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili program 57. Festivala Borštnikovo srečanje. Na predstavitvi sta sodelovala umetniški direktor festivala Aleš Novak in direktor SNG Maribor Danilo Rošker. Borštnikovo srečanje bo letos v Mariboru potekalo med 30. majem in 12. junijem, osrednji del festivala predstavlja šestnajst zelo različnih, a vselej vrhunskih slovenskih uprizoritev, ki se bodo potegovale za festivalske nagrade. Vsebino zaokrožuje še osem slovenskih uprizoritev v spremljevalnem programu. Festival ohranja mednarodno razsežnost – občinstvu bo na voljo pet vrhunskih tujih uprizoritev.

Borštnikovo srečanje prinaša tudi refleksijo gledališke prakse in teorije s pogovori o predstavah, z okroglimi mizami in predstavitvami strokovne literature, z razstavami in koncerti, z mednarodnim sodelovanjem in s promocijo slovenskega gledališča v tujini.

Na novinarski konferenci so razkrili tudi ime letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, to je nekdanji član ansambla SNG Nova Gorica Ivo Barišič, »čigar najznačilnejša poteza v ustvarjalnosti sta njegova predanost in odprtost – kot igralec vseskozi posodablja svoj način igre in ohranja radovednost za nov, drugačen gledališki in filmski jezik, zato z njim radi sodelujejo tako izkušeni, uveljavljeni režiserji kot tudi ustvarjalci najmlajše generacije in tisti, ki odstopajo od ustaljenih teatrskih in filmskih praks,« je zapisala mag. Tea Rogelj v utemeljitvi nominacije, ki jo je pripravila za Društvo gledaliških kritikov in teatrologov (DGKTS).

Vrhunske slovenske uprizoritve

Festival letos v središče postavlja šestnajst vrhunskih slovenskih uprizoritev, ki jih je izbrala selektorica Nika Leskovšek (v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021 si je ogledala 210 gledaliških dogodkov). Zaradi velikega obsega tekmovalnega programa se ta začne že v četrtek, 2. junija, in traja vse do sobote, 11. junija, v tem času si bodo gledalci v povprečju lahko ogledali po dve tekmovalni uprizoritvi dnevno. Kot je zapisala Leskovškova, izbrane predstave ne kažejo le zrcalne podobe našega trenutnega stanja, ampak se med seboj tudi nezadržno kalejdoskopsko komentirajo: »/.../ pa naj gre za razpadanje družinske celice, prikaz njenih disfunkcionalnosti ali nevzdržnega stanja bivanja med štirimi stenami, spopad z osamljenostjo in izoliranostjo sredi skupnosti; opozarjajo na diskriminacijo, nestrpnosti, posledične težave duševnega zdravja, depresije in izgorelosti, z njimi pogosto povezane finančne zagate in hiperprodukcijske pritiske neoliberalnega kapitalizma; obravnavajo podnebno krizo, (posledično) naraščanje problemov množične migracije in dojemanja kulturne integracije, opozarjajo na radikalne posledice nestrpnosti in nasilja zaradi verskih ali ideoloških razklanosti ter kažejo še, slednjič, kako se človeku lastno sovraštvo obrne proti njemu samemu. Uprizoritve tekmovalnega programa omogočajo zastopanost pluralnosti različnih osišč, spodbujajo k dialogu in njegovemu razvijanju, obenem pa sprožajo zavest, da je umetnost tudi pomembna moralna in duhovna opora, način, kako lahko prebrodimo težke bivanjske situacije in jih ugledamo v drugi luči.«

Festival se bo začel v ponedeljek, 30. maja, z Mladim gledališčem, ki se letos osredotoča na sprejemanje in vključevanje ter gledališke postopke za vnos raznolikosti, vse pa povezuje vprašanje pomena zgodbe za uprizoritev, učni proces in vzgojo posameznika v odprtega, empatičnega in solidarnega človeka. Program obsega sodobno baletno predstavo 9 v produkciji uveljavljene kanadske plesne skupine Cas Public, dve uprizoritvi animiranih objektov (Svetlonos v izvedbi slovaške zasedbe Odivo in intermedijski kabaret Matije Solceta po motivih pripovedke Martin Krpan z Vrha Frana Levstika Mesarica, ki bo brezplačno na ogled na Grajskem trgu), razstavo dokumentarnega gradiva, zbranega med delovnim procesom performansa Slovenski pasijon Mariborčanke Line Akif, performativni sprehod po mestu Poezija mesta, tri delavnice in strokovni posvet.

Med 1. in 3. junijem se bo festival nadaljeval z večdnevno mednarodno konferenco Gledališka vključenost – socialna aktivacija, ki se bo ukvarjala z vprašanjem gledališča kot učinkovite in uspešne metode socialne aktivacije ranljivih skupin. Gostili bodo slovenske in tuje strokovnjake, udeleženci konference pa prihajajo iz desetih držav Srednjeevropske pobude (CEI). Med osrednjimi gosti v sklopu strokovnih predavanj bodo odlična italijanska invalidna umetnica Chiara Bersani, predavatelji MgA. Jitka Vrbková (CZ), Snježana Abramović Milković (HR) ter Alenka Vidrih in Matjaž Pograjc (Slovenija). V umetniški del konference sodi tudi uprizoritev Koža v izvedbi Rolanda Walterja in Renae Shadler. Ta intimni duet ustvarja lastno vesolje, v katerem se lahko dve izrazito različni telesi povsem uravnano zbližata. Iskren odsev današnjega časa pa je predstava Krhkost, v kateri Simon Šerbinek interpretira izbrane odlomke iz istoimenske knjige filozofskih esejev svetovno znanega scenarista in pisatelja Jeana-Clauda Carrièrja, prepletene s premisleki o lastni krhkosti.

Borštnikov prstan je naše najvišje gledališko priznanje. FOTO: promocijsko gradivo

Odprtje s sodobno plesno uprizoritvijo

Slavnostno odprtje festivala, ki bo v petek, 3. junija 2022, ob 20. uri v Veliki dvorani SNG Maribor, bo pospremila sodobna plesna uprizoritev svetovno uveljavljenega koreografa Akram Khana Prelisičiti hudiča v izvedbi britanske skupine Akram Khan Company. V spremljevalnem programu bo na ogled še multimedijska francosko-grška predstava Deklica v temnem gozdu, ki je leta 2021 gostovala tudi na festivalu v Avignonu (FR), v glasbeni predstavi MarlenEdith Slovenskega stalnega gledališča iz Trsta pa se prepletajo življenje in pesmi Marlene Dietrich in Edith Piaf.

Gledališče Glej na festivalu gostuje s predstavo Under Construction, prvim izveninstitucionalnim projektom Počemučke. V Melju, na področju nekdanje MTT, bo na ogled predstava Solo v režiji Nine Rajić Kranjac ter produkciji Maske Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča. Ponovno gostuje Emanatova gledališka uspešnica – tehnoburleska Tatovi podob, v poetični avtorski predstavi Nevidna pa režiser Primož Ekart spregovori o občutljivosti trenutkov iztekajočega se človeškega življenja, polnih intenzivnih spominov ter obračunov s seboj in svetom.

Tudi letos gledališki program dopolnjujejo izbrani glasbeni dogodki, povezani z gledališčem. V sredo, 1. junija, bo na dvorišču Vetrinjskega dvora nastopila zasedba SBO (Smrt boga in otrok), po slavnostnem odprtju se v petek, 3. junija, obeta druženje s primorskim gangsta raperjem Smaal Tokkom. Teden kasneje (10. junija) se glasbeni program nadaljuje s koncertom štajerskega deep house dvojca LUMA.

Na Festivalu bodo s svojimi produkcijami znova prisotni študentje AGRFT UL; ti bodo pisali tudi akademijski blog. Program pa dopolnjujejo še številni strokovni dogodki, predstavitve knjig, razstave in okrogle mize.