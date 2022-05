Teatrsko gladiatorstvo na vse ali nič

V nadaljevanju preberite:

Na velikem odru ljubljanske Drame bo nocoj premiera performansa MandićCirkus, ki je nastal v koprodukciji SNG Drama z Vio Negativo. Zasnovala sta ga avtor koncepta in režiser Bojan Jablanovec ter igralec Marko Mandić, ki bo v njem kronološko povzel vseh svojih 91 dramskih vlog od začetka kariere (Joey v Indijc hoče u Bronx, režija Mateja Koležnik, SNG Drama Ljubljana, 1996) do lanskega maja (Nočni pisec v Nočnem piscu, režija Jan Fabre, SNG Drama Ljubljana, 2021).

Performans sledi večkrat nagrajenemu MandićStroju, od katerega premiere mineva deset let in bo kmalu uprizorjen že stotič. Prvak ljubljanske Drame je vanj zajel 37 vlog, ki jih je ustvaril med letoma 1996 in 2010.