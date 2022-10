Boj za odpravo vsakršnega izkoriščanja

V nadaljevanju preberite:

Kot so za Delo dejali člani in članice operativnega delavskega odbora (trenutnim petnajstim članom se bo prihodnje leto pridružilo še dvanajst regijskih predstavnikov lokalnih odborov), je »prepričati delavko ali delavca, da ni delavec oziroma delavka in da ne more imeti sindikata, ena od najbolj razširjenih praks razbijanja sindikatov. V pogovorih, ki smo jih v procesu ustanavljanja sindikata imeli z delavkami in delavci v našem sektorju, smo pogosto zaznali prepričanje, da samozaposleni delavci in delavke – samozaposleni v kulturi, samostojni podjetniki, pogodbeni delavci in tako dalje – ne morejo imeti sindikata, češ da zaposlujejo sami sebe. Seveda ni tako.«