Bolj ali manj talentirani pankrti

»Glasbeni kritik je glasbenogledališka predstava, v kateri je Igudesman zabavno in provokativno združil izvedbe znanih del skladateljev preteklosti in sedanjosti, kot so Bach, Beethoven, Piazzolla, Kancheli in drugi, ter prvih odzivov kritikov nanje, ki se nam danes zdijo zaradi neodobravajočega tona nekoliko nenavadni,« so zapisali ob najavi (kritiki so v svojih tekstih na primer dejali, da se »ima Schumann za skladatelja«, da je Brahms »netalentiran pankrt«, Claude Debussy pa da je preprosto grd). Predstava kulminira v The Malkovich Torment, sardonično uglasbeni kritiki (lahko bi rekli celo smešenju) Malkovicha samega – oziroma njegovega lika.