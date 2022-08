Družina kot vir ustvarjalnega navdiha

Program 70. Ljubljana Festivala se je odvil do približno polovice. Jutri bo v Križankah še ena predstava pop rock opere Povodni mož, do konca meseca pa nas čaka še nekaj vrhuncev festivala, a na današnji tiskovni konferenci je direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek izpostavil predvsem dva domača dogodka. Četrtkov koncert Slovenskega mladinskega orkestra in torkovo premiero filma Gajin svet 2.

Ustanoviteljica in dirigentka Slovenskega mladinskega orkestra Živa Ploj Peršuh je uvodoma povedala, da trenutno orkester združuje, povezuje, navdihuje ter navaja na profesionalno glasbeno življenje 75 glasbenikov, starih od 12 do 22 let, iz vse Slovenije. Od marca so medse sprejeli tudi nekaj mladih ukrajinskih glasbenikov. Navdih orkester črpa iz klasičnega simfoničnega programa – tokrat bomo prisluhnili izvedbam skladb angleškega skladatelja Gustava Holsta in Mehičana Arturja Márqueza Navarra – in del slovenskih avtorjev, ki jih vsakokrat povabijo v goste.

Slovenskemu mladinskemu orkestru bo dirigirala Živa Ploj Peršuh. FOTO: Darja Štravs Tisu

SMO z družino Krajnčan v Križankah v četrtek ob 20.30. Premiera Gajinega sveta 2 bo v Križankah 30. avgusta ob 20.30. Na koncert Ane Netrebko pravočasno. Plácido Domingo po krivem vpleten v nov škandal.

Od Bacha do Hude mravljice

Letošnji gostje so vsi štirje člani družine Krajnčan. Glasbo in aranžmaje je napisal Lojze Krajnčan, odpela jo bo Romana Krajnčan, izvajala pa tudi sinova, plesalec in vokalist Žigan in čelist in tolkalist Kristijan, ki sta prav tako prispevala nekaj skladb. »Izziv nam je bil, da prepletamo različne umetniške žanre in mladim glasbenikom, ki so navajeni formalne klasične izobrazbe v šolah, odpremo obzorja. V glasbi Lojzeta Krajnčana je veliko zvokov in struktur, ki dišijo po jazzu in imajo močno trobilno sekcijo,« je povedala dirigentka. Zato so tokrat pihalno sekcijo simfoničnega orkestra razširili še z nekaj saksofoni.

»Koncert bo zanimiv tako za publiko kot za nas. Igrali bomo vse, od Bacha do Hude mravljice,« je dejala Romana Krajnčan, mama v družini umetnikov, ki so sicer krenili po različnih umetniških poteh, a vendarle ostali ves čas tudi profesionalno povezani. »Vedno se podpiramo in skupaj snujemo nove projekte,« je še dodala. Družina je zato nekakšna rdeča nit projekta, podčrtana entiteta, ki jih vodi pri ustvarjanju, kot je povedala Živa Ploj Peršuh. »Tudi simfonični orkester deluje kot velika družina. In tudi vezi, ki vzniknejo med člani, ostanejo za vse življenje.«

Slovenskemu mladinskemu orkestru se bo pridružila umetniška družina Krajnčan: (z leve) Žigan, Romana, Kristijan in Lojze. FOTO: Darja Štravs Tisu

Svež pristop v projekt vnašata Žigan Krajnčan z gibalnimi in beatbox umetnijami ter Kristijan, tokrat v vlogi tolkalca. Žigana, kot je povedal, zelo veseli skupno družinsko sodelovanje, posebej pa ga navdihne tudi energija, ki se vedno ustvari, ko je na kupu toliko nastopajočih. »Prvič bom plesal s simfoničnim orkestrom, zato me zanima, kako bo stekla ta energija med nami,« je povedal. Kristijan Krajnčan pa je dodal, da mu bo v poseben izziv nastopiti s simfoničnim orkestrom v vlogi solista. »Kot klasični čelist sem vedno igral ob spremljavi klavirja ali znotraj komornega sestava, kot jazzovski bobnar pa z big bandom ali v manjših zasedbah, v zadnjem času veliko igram tudi solo, zato mi bo poseben izziv izvajati izpisano klasično glasbo, saj večinoma igram jazz in improvizacijo.«

Slavnostna slovenska premiera

Družina je v ospredju tudi v filmu Gajin svet 2. Štirinajstletna Gaja (v novem delu jo upodobi Uma Štader) ostaja po ločitvi staršev vezni člen družinskih članov – očeta Petra (Sebastijan Cavazza), ki je ostal samohranilec, najstniške sestre Tee (Neža Smolinsky) in mame Nine (Jana Zupančič), ki se je odselila v tujino. Je tudi zvesta prijateljica Maticu (Enej Černe Berčič) in neustrašna pri raziskovanju sumljivih okoliščin, ki se začnejo odvijati med družinskimi počitnicami v kampu na morju.

Odločitev, da bi posneli nadaljevanje oziroma drugi del družinske romantične komedije, je padla pred štirimi leti, ob opazovanju naraščajočega števila gledalcev prvega dela (ogledalo si ga je 80.000 ljudi), je povedal režiser in scenarist Peter Bratuša, ki je scenarij spisal s soscenaristko Špelo Levičnik Oblak, ki se je ob Jaki Pokornu in Petru Bratuši pod film podpisala tudi kot producentka.

»Vedno, ko sem rekel, da nečesa nikoli ne bom počel, sem na koncu naredil prav to. Pridušal sem se, da nikoli ne bom posnel drugega dela, pred tem pa tudi, da nikoli ne bom režiral in nikoli pisal scenarijev,« je dejal Bratuša, ki je kot direktor fotografije denimo ustvaril prvi slovenski film po osamosvojitvi Babica gre na jug.

Na tiskovni konferenci je bila tudi igralka Ajda Smrekar, ki v filmu igra učiteljico saksofona in novo ljubezen očeta Petra. Med snemanjem pa je odigrala še eno vlogo, in sicer je v lepoto in odgovornosti igralskega poklica uvedla mlada soigralca Umo Štader in Eneja Černeta Berčiča.

»V Gajinem svetu 2 imamo druga glavna igralca kot v prvem delu in razlika je v tem, da smo z Umo in Enejem imeli mesec dni časa za vaje, da smo vadili prizore, se pogovarjali o pravilih na snemanju, improvizirali, torej vse, kar počnemo med pripravami na snemanje profesionalni igralci. Oba sta zelo trdo delala in iz vaje v vajo je bil viden njun napredek, ko je padla prva klapa, sta bila na snemanju pripravljena,« je povedala Smrekarjeva.

Premiera Gajinega sveta 2 bo v Križankah 30. avgusta ob 20.30. FOTO: arhiv Felina Films

Skozi film se prepletata dve glavni temi. »Gajin svet 2 razpira vprašanja o pasteh spleta in spletnega nasilja. Prav tako govori o tem, kako družina tudi po ločitvi staršev vseeno lahko ostane družina in da so družina ljudje, ki se imajo radi in drug za drugega brezpogojno skrbijo,« je svoje videnje novega mladinskega filma predstavila Ajda Smrekar. Režiser Bratuša pa je pristavil: »To je film o upanju in o tem, kako pomembno je, da se nekdo za nekaj zavzame in vso energijo usmeri v rešitev težave, ki se pojavi.«

Gajin svet 2 bomo v Sloveniji na torkovi premieri videli prvič, sicer pa ga je na mednarodnih festivalih mlado občinstvo že toplo sprejelo. Na tiskovni konferenci je režiser povedal tudi anekdoto s svetovne premiere na otroškem festivalu v češkem mestu Zlin. »Ko se je projekcija začela, je bil ton nenavadno stišan, in že sem skoraj stekel v kabino, da bi rešil težavo, ko se je na platnu pojavil prvi dialog in takrat se je zaslišal glas simultane prevajalke. A čeprav je monotono prevajala dialoge vseh igralcev, so otroci v občinstvu razumeli vse, se smejali na pravih mestih in po ogledu želeli spregovoriti z nami o filmu.«

Vrhunci v naslednjih dneh

V petek bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pela Ana Netrebko, zaradi varnostnih ukrepov, ki jih bodo izvajali pred nastopom in tudi po njem, je Darko Brlek obiskovalce pozval, naj pridejo na koncert nekoliko prej. V ponedeljek sledi koncert Tajskih filharmonikov z madžarskim violinistom Kristófom Barátijem, avgustovski program pa se bo sklenil s koncertom opernega pevca in dirigenta Plácida Dominga. Ta se je v preteklih dneh spet znašel sredi škandala.

Tokrat je bilo njegovo ime omenjeno v povezavi s sekto Villa Crespo, ki se je v Argentini pod pretvezo centra za jogo ukvarjala s spolnim izkoriščanjem in trgovino z ljudmi. A pred dnevi je Ricardo Juri, vodja oddelka za trgovino z ljudmi pri argentinski policiji, za radio La W povedal, da Domingo ni del obsežne policijske operacije, v kateri so 14. avgusta prijeli 19 osumljencev, izvedli 50 racij, opravili 37 hišnih preiskav, zasegli 13 vozil ter zamrznili premoženje osumljenim. Juri je tudi javno zanikal domnevno povezavo Plácida Dominga z omenjeno kriminalno združbo.