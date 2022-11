Družinska pandorina skrinjica

V nadaljevanju preberite:

Kakšna bi bila vaša reakcija, če bi po naključju naleteli na nekaj fotografij in negative vašega deda v nacistični uniformi oziroma v uniformi častnika tankovske divizije SS? Za Nilsa Olgerja, avstrijskega filmarja in multimedijskega avtorja, ni bilo dileme, odločil se je za temeljito raziskavo ter produkcijo filma, kar glede na osebno vpletenost ni bila ­enostavna naloga. Razi­skava je pokazala, da je Olaf Jürgenssen služboval najprej na Madžarskem, nato v Italiji pod poveljstvom razvpitega Walterja Rederja, ki je bil po vojni zaradi pobojev civilistov na sodišču v Bologni obsojen na dosmrtni zapor. Korak za korakom je Olger rekonstruiral dedovo medvojno pot, in čeprav ni naletel na dokaze o njegovi neposredni vpletenosti v zločine, je iz filma jasno razvidno, da je bil vsaj priča represalijam proti italijanskim prebivalcem, predvsem v vaseh na širšem območju Carrare.