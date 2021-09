Drzna in atraktivna metamorfoza čustev

Ivan Andres Arnšek Foto Uroš Hočevar/Kolektiff

Elena Dobravec Foto Uroš Hočevar/Kolektiff

»S kolegoma umetniškima ­direktorjema smo zastavili raznovrstno in ambiciozno sezono, ki sega od klasik do sodobnih del in celo do praizvedbe nove slovenske opere,« je danes na ploščadi pred glavnim vhodom v operno hišo povedal direktor SNG Opera in balet Ljubljana»Sezono smo začeli že pred dobrim mesecem z odmevnim gostovanjem našega baleta na poletnem festivalu v Madridu s predstavo Veter (Wind) koreografa in umetniškega direktorja baleta. Podajamo se v nove avanture, z upanjem gledamo v bližnjo prihodnost, pričakujemo lahko drzno in atraktivno sezono.«Umetniški vodja opernega dela SNG Opera in balet Ljubljanaje napovedal, da bodo poleg običajnih premier­ v letošnji sezoni tudi premiere, ki bi morale biti izvedene prejšnjo sezono. V času, ki ga živimo, se dogajajo metamorfoze, je dejal Hribernik, a ne take kot včasih pri Ovidu, ampak metamorfoze znotraj, soočenja s samim sabo, zato je kot sintagmo, ki povezuje vse premiere, izbral besedno zvezo metamorfoza čustev.Sezono bodo začeli z opero oratorijem Oedipus rex (Kralj Ojdip), ki bo povezana z baletom Apollon Musagète (Apolon, ljubljenec muz). Uprizoritev na poseben način povezanih del, v katerih se bo v enakovredni vlogi z baletom predstavila opera s solisti, orkestrom in (moškim) zborom, podpisuje režiser in scenarist, koreografijo, dirigiral boOktobra bo premiera lirične tragedije v dveh dejanjih Capuleti in Montegi Vincenza Bellinija (režija, dirigent), novembra bo na ljubljanskem odru premiera baletnega triptiha koreografovinStrune. Pod novo koreografijo Angel na glasbo Albana Berga Koncert za violino se podpisuje Eno Peçi, pod kreacijo Metamorphers iz leta 2016 na glasbo Béle Bartóka Kvartet št. 4 Jacopo Godani, Leo Mujić pa pod svojo novo kreacijo Osamljeni poet na glasbo Petra Iljiča Čajkovskega Serenada za godala v C-duru, op. 48. Ljubljanskemu orkestru bo dirigiralJanuarja bo čas za komično opero v dveh dejanjih Gaetana Donizettija Ljubezenski napoj v režijiin pod dirigentskim vodstvom, mesec pozneje bo tragedija o ljubimcih iz Verone zaživela v novi baletni različici Renata Zanelle na glasbo Sergeja Prokofjeva (dirigent Romea in Julije bo), marca bo premiera ene od najbolj slikovitih romantičnih del iz svetovne operne literature, opere v štirih dejanjih Faust Charlesa Gounoda (režiser bo, glasbeni vodja in dirigent), aprila bo sledil Dunajski večer: Opus 73/Vsi na valček, premiera baletnega diptiha Renata Zanelle, v katerem se je koreograf v prvem delu podal na pot iskanja zagonetne ženske skozi štiri glavne kompozicijske linije: moč, skrivnost, strast in radost, drugi del pa je posvečen tradiciji novoletnih koncertov Dunajskih filharmonikov, plesna poslastica, ki je hkrati tradicionalna, moderna, romantična, nostalgična, zabavna ter polna humorja in energije. Koprodukcija SNG Opera in balet Ljubljana s Cankarjevim domom je doživela premiero konec avgusta v Gallusovi dvorani, premiera na matičnem odru pa bo prišla z zamudo. Dirigent bo Kevin ­Rhodes.Za 19. maj prihodnje leto je napovedana krstna uprizoritev nove slovenske opere, deloThe Sound. Globoko sporočilo o pomembnosti resnične glasbe – zvoka, ki osvobaja človeškega duha ujetosti v prastare okove materije, se udejanja ob fantazijski zgodbi iz drugih dimenzij obstoja, ki se združuje z zgodbo mladega skladatelja Atona. Ta išče pravi zvok – sound, s katerim bi rešil človeštvo pred večnim suženjstvom. Režiser nove opere je, glasbeni vodja in dirigent. Umetniški vodja opere Marko Hribernik je napovedal, da bo noviteta na poseben način zaorala v milje naše opere, saj bo to glasbenoscenski spektakel, kot ga pri nas še ni bilo. Sezono bo junija sklenila premiera ­Jevgenija Onjegina, opere oziroma liričnih prizorov v treh dejanjih Petra Iljiča Čajkovskega, režija bo v rokah, glasbeni vodja in dirigent boOb spremljavi korepetitorkesta na predstavitvi sezone nastopila mezzosopranistkain baritonist