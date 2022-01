Dvig človeštva proti zenitu

V nadaljevanju preberite:

»Revija Zenit je izoblikovala Srečka Kosovela! Na srečo se je s svojimi Konsi emancipiral od nje. Vsak umetnik mora biti avtentičen. Tudi retrogardist, kaj šele postgravitacijski umetnik,« povedal Dragan Živadinov. Tudi njega je ta avantgardna revija, ki je med leti 1921 in 1926 izhajala v Zagrebu in Beogradu, umetniško izoblikovala. Po njej je naslovil svojo novo podvig-predstavo Zeniteum :: 2022, s karero bo na povabilo organizatorjev slavnostno odprl EPK 2022 v Novem Sadu. Neuradno naj bi šlo za projekt, mogočnejši od Krsta pod Triglavom (1986). Živadinov je njegov avtor in režiser, Dunja Zupančič pa je zasnovala scenografijo in kostumografijo.