Eros ali zgodba brez konca

V nadaljevanju preberite:



Se pravilno piše: eros ali Eros? To je vendar čisto preprosto, boste rekli, odvisno od tega, kaj označujemo, ljubezen ali njeno mitično poosebljenje. Prav, ampak kdo ju zna natanko razločiti v besedilih in spomenikih antične kulture? Klasična filologija, kulturna zgodovina, psihologija, antropologija antičnih svetov?



Za tovrstnimi poskusi ostaja kopica učenih, a vendarle poenostavljenih, napol uporabnih definicij in v najboljšem primeru priznanje, da je vprašanje skrajno komplicirano. Morda bi bilo pravopisno zadevo še najbolje razrešiti s podčrtajem: E_eros ‒ tako bi v praznini nad njim lahko našla svoj pravi označevalec fluidna identiteta tega pojava. V resnici seveda ne gre za pravopisno vprašanje, ampak za najglobljo zadrego, ki je tem večja, ker na koncu koncev ne gre za literarno in kulturno zgodovinsko, ampak za življenjsko vprašanje: za dogajanje, ki ga, nietzschejansko rečeno, vsi poznamo, pa nihče zares ne ve, kaj je.