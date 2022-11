Ilustriranje pravljic ni pravljično, temveč garaško delo

Pred leti je na obletnici valete do njega prišla nekdanja učiteljica slovenščine. »Veš, Peter, tole mi moraš pa podpisati, tole sem shranila, ko si v petem razredu narisal kurenta na Ptujskem polju,« pripoveduje Peter Škerl, ki mu je ta ilustracija iz otroštva ostala v jasnem spominu. »Pokazala mi je papir A4-formata, ves zmečkan in prepognjen, z mojo risbo. Zame je bilo to nekaj zelo posebnega. Shranila je to risbo kurenta, kot da bi slutila, da me bo pot vodila v likovno smer,« v umirjeni hotelski kavarni v Dolenjskih Toplicah malce skrivnostno razlaga ilustrator.

Med pravljičnimi liki iz otroštva mu je bila najbolj ljuba Pika Nogavička – očarala ga je njena igrivost, bila je močna in samostojna junakinja, sama je živela v veliki hiši Čira čara. Posebej sta ga zaznamovala tudi Medvedek Pu in Mali Princ, ki sta mu odprla svet razmišljanja, filozofije. Kako pomembno pa je, da ilustrator pravljic govori jezik otrok?

»Ne poglabljam se toliko v to, kako to doživlja otrok, ampak kako doživljam jaz kot otroški, 'igrivi' Peter. Ne sprašujem se, kaj bo nekomu všeč, ampak ustvarjam z intuicijo, vsaka ilustracija je kot redosled prejšnjih, ki me spontano peljejo naprej. Pomemben je občutek, ki ga imaš v sebi. Pristna želja, da ustvarjaš tako, kot si si zamislil. Pomembno je, kaj čutim kot ustvarjalec in kaj sem nekoč čutil kot otrok, čeprav sem si vedno želel risati tako kot odrasli. Ves čas sem se spraševal, kdaj bom znal sam tako risati. Zdaj pa me najbolj zanima moj domišljijski otroški svet. Takoj ko sem na primer videl murenčka, sem pomislil, da ga lahko zaprežeš, da pelje voz. Zdaj pa se mi zdi, da imam pogled Alice v Čudežni deželi – zanimiv mi je razkorak med otrokom in odraslim. Vedno bolj me vleče v to otroško globino. Pri ilustraciji je podobno kot pri predstavi, ko režiser naredi cel spekter pogledov – kaj želi poudariti, kaj besedilo odpira, zakaj odpira, kako povezuje posamezne člene od začetka od konca,« se naveže na njemu ljubo gledališče.

Peter Škerl, skromno samozavesten v svojem tridesetletnem ustvarjanju, pove, da je za otroke ilustriral več in raje, ko še ni imel svojih. Takrat jih je idealiziral. »Mogoče sem tedaj, ko sem bil tako osredotočen nanje, na njihov pogled in dojemanje, potreboval to ravnovesje, da me je takrat vleklo bolj v odraslo ilustracijo. Podobno je nekoč Desa Muck dejala, da je, ko so bili njeni otroci še majhni, več pisala za odrasle. Seveda je posebna izkušnja, ko imaš svoje otroke, odpre se ti nov pogled. A včasih izkušnja ali doživljanje neke teme vedno pride za mano, tudi slikanica Kako objeti ježa je nastala zdaj, ko sta hčeri stari že 14 in 12 let.« Sicer še vedno istočasno riše tako za odrasle kot za otroke, toda odrasli svet ga zanima vse bolj tudi zato, ker v besedilih išče globino, ker se ga po čustveni plati dotakne na svoj način.

Peter Škerl Letnik 1973. Diplomirani grafični oblikovalec in ilustrator, za otroke in odrasle.

Vsekakor ima lahko tudi slikanica za otroke, kakršna je nedavno nagrajena Kako objeti ježa, pomembno sporočilo. Jež, tako sam – kar je ponazoril z belino v iglastem gozdu, že na naslovnici – si želi objema. A vsaka žival, katere osebnost izražajo že njena oblačila, ima izgovor, zakaj ga noče objeti. Dokler mu deček Pipe, preoblečen v lisjaka, ne pove, da ga ne bo objel zato, ker bode. Zgodba z duhovitimi prizori, spremljanimi s čudovitimi ilustracijami, bralca, mlajšega ali odraslega, vodi skozi pripoved, ki jo lahko odrasli beremo na več ravneh. Kot pojasni ilustrator, je izdelava te slikanice trajala približno pol leta, nastala je precej hitro. »Interpretacija za otroke ne sme biti preveč dvoumna, ker drugače pušča preveč vprašanj, medtem ko je pri odraslih lahko bolj odprta. Tega se poskušam držati. Seveda pa imamo tudi knjige za otroke z močnimi sporočili, kot sta Medvedek Pu in Mali Princ, ki načenjata filozofska vprašanja. Ampak ta morajo biti prav tako predstavljena na otroški način.« Pomemben se mu zdi spoj odraslega in otroškega, saj ko odrasli bere otroku, se lahko na glas smeji nekaterim zapletenim šalam, medtem ko otrok na isto situacijo gleda čisto drugače in mu niso smešne. To lahko, pravi, naredi ilustracija; gre pravzaprav za večnaslovniško slikanico. »Mislim, da slikanica velikokrat nagovarja tudi odrasle.«

Pripoveduje, da velikokrat vtisi o ilustraciji, ki je nastala že pred leti, pridejo na plano šele kasneje. Ker slikanice in knjige niso kot gledališče, kjer po aplavzu in že med predstavo dobiš občutek, kakšna je. Pri ilustraciji pa delaš na zalogo. Eno njegovih prelomnih del, ki so pustila močan pečat, so Močvirniki, ki so nastajali kar dve leti. Nanje se je veliko pripravljal konceptualno, sama zgodba je imela 150 strani, knjiga dvakrat več. Na to knjigo je še danes zelo ponosen, saj se je takrat v njem zgodil neki premik. V njej se srečujejo film, gledališče, kostumografija, scenografija ...

»Ko sem začel brati Močvirnike, se mi je zdel jezik zelo bogat. Izjemen je opis narave, prostorov, bivališč. Dvoživke: kaj narediti s tem? V knjigi nastopa okoli 75 oseb, živali, ki so že same po sebi drugačne: niso ljubki medvedki, zajčki in kužki, ampak so to živali, ki jih marsikdo nikoli ne bi prijel v roke, pupki, žabe, krastače, močeradi … Pavle Učakar, likovni urednik, mi je takrat predlagal, naj si priskrbim terarij in naj malce opazujem, kako se na primer obnaša žaba. In sem res v vinogradu našel krastačo, jo odnesel domov in pokril z listjem. Medtem ko sem šel po fotoaparat, se je krastača iz svetlo rjave prebarvala v temno rjavo. Zanimivo se mi je zdelo, kako je zaradi občutja strahu spremenila barvo. V roki sem imel tudi močerada, s pisateljico Barbaro Simoniti pa sem obiskal gozd Dobrava v Slovenj Gradcu. Bilo je veliko opazovanja in raziskovanja.«

Od skice, ki je njegov najljubši del ustvarjanja, ker ima takrat povsem proste roke, do izvedbe je, kot rečeno, trajalo dve leti, kar je bil zanj najdaljši projekt, prav tako za založbo. »Tudi na založbi jih je skrbelo, ali bom ulovil roke, saj se je v tistem času rodila moja druga hči.« Najprej so predlagali, da bi uporabili samo skice. Ko pa jim je prinesel deset pobarvanih strani, je nastala čista tišina. Ilustracije so bile temačne, a na tisti pravi način, saj dvoživke živijo v senci, svetloba je v risbah zasijala ravno na pravih mestih. Tudi oblekel jih je tako, da so že s tem kazale raznolikost karakterjev. Konec avgusta je oddal debelo mapo in likovni urednik je bil v šoku. Ilustracije so bile nekaj posebnega – stilno povsem drugačne od tega, kar je slikal dotlej. Predstavljal jih je tudi v Bologni in na Japonskem.

»V tistem času so se začeli spraševati, ali je to zdaj Petrov stil, bo zdaj tako risal, slikal?« Sama sem v otroštvu zlahka prepoznala tipične figure Jelke Reichman ali pa Zvonka Čoha, medtem ko Škerl pove, da se pri njem morda ne prepoznajo značilne figure, ampak ljudje vse bolj prepoznajo njegovo delo. »Zdaj vidijo, da sem 'enoten' v tem spreminjanju, ker spreminjam tehnike, za katere se odločim spontano, od akrila, akvarela, barvic, oglja do perorisbe, tehnika pa definira tudi slikarski slog. Jelka Reichman je nekoč razlagala, da je inspiracijo za svoje like večkrat našla v nemških revijah, ki se jih takrat v Jugoslaviji še ni dobilo. Sam pa sem se malce bal, tudi sošolka na akademiji mi je nekoč dejala, da morda ne slikam vsega tako natančno, da ne bom izpadel, kot da koga kopiram. Ko sem razvijal otroške like, se nikoli nisem oziral na to, kaj je moderno. Tudi pri zadnji slikanici Kako objeti ježa imam raje, da se deček skriva za kostumom lisjaka, da ni tako definiran. Mogoče je tako bolje, saj se mi zdi, da se otrok z njim lažje poistoveti,« razmišlja.

Pravi, da ga danes najdejo avtorji in zgodbe, vsebina. Verjetno so tudi pisatelji že opazili, da se težko loti neke serije, da bi sedem let delal dva ista lika. Izziv mu je, da avtorji besedila ne definirajo preveč, da ne opisujejo dogodkov in narave, temveč puščajo ilustratorju, da komunicira. Slikanica mora biti takšna, da diha. Ne da pisec opisuje, kakšno je jutro, ilustrator pa ga še nariše. Seveda je treba slediti avtorju, ampak mora ta vseeno pustiti prostor za ilustracijo, za neke elemente, ki mogoče na prvi pogled niso tako očitni. Ko lahko z zunanjimi elementi pokaže, kako se oseba počuti, pojasni.

Ilustrator, prvotno doma iz Ljubljane, je v karieri ustvaril več del, ki so bila ilustrirana že velikokrat. Pri takih je pomembno, pravi, da se ni opiral na prejšnje ilustracije, temveč je ustvaril svoje interpretacije, kar ponazori s primerom Prešernovega Povodnega moža.

»Povodni mož je bil zanimiv izziv, sploh ker je besedilo klasično in jasno. Sam pa sem se vprašal, kaj je bilo prej. Zalo Urško sem pokazal že večer pred plesom. 'Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele' – ta znani verz, ki je čista podoknica, je, ko so ga fantje peli, slišal Prešeren, ki je šel mimo. In verz je bil povod za pesem,« mi razlaga ob listanju slikanice. Potem opisuje, kako se Urška pripravlja na ples; naštudiral je, kako so se ženske v tistih časih oblačile. Potem ilustrira, kako jo povodni mož že prej opazuje, na plesu, ko se ji nastavi, da ga Urška opazi tudi sama. Spogledata se. »On je kot neki fantom, ki ji je sledil na ples. Bolj ko se večeri, bolj se povodni mož spreminja, postaja drugačen, začne mu rasti kožica med prsti … Prikazal sem, kako se mu Urška povsem preda, ona sploh ne opazi, kako se spreminja. Ko sem včasih bral Povodnega moža, sem ga vedno doživljal kot groznega. Zdaj pa sem ga naredil kot moškega, kakršnega si je Urška želela. Odpiram to mističnost, nežnost, na koncu je 'happy end', da ji je končno neki moški všeč …«

Pri slikanici je pomemben tudi spoj odraslega in otroškega, da ko odrasli bere otroku, se lahko krohota nekaterim šalam za odrasle, medtem ko otrok na isto situacijo gleda čisto drugače.

Podobno je tudi Butalce Frana Milčinskega predstavil po svoje. Ti so bili večkrat prej prikazani zelo groteskno, sam pa je vse skupaj potegnil nazaj, dlje v zgodovino in jih postavil v neki Blatni dol. Odmaknil se je od že narisanih podob in naredil nekaj svojega. Ob tem razkrije, da pravkar pripravlja portret o Plečniku, ki ne bo klasičen (avtorja Petra Svetine), ne naveza Ljubljana, Dunaj, Praga, ampak bo odpiral njegov domišljijski svet. Delo bo izšlo januarja.

In kako poteka delovni dan ilustratorja? Peter Škerl, ki pravi, da so Dolenjske Toplice, kjer živi danes, odličen kraj za ustvarjanje, začne že zelo zgodaj, okrog 13. ure postane utrujen, potem pa ponavadi spet ilustrira od 17. ure naprej. Seveda je odvisno od dneva, je pa gotovo za mizo osem ur na dan, sploh ko je vezan na roke za oddajo. Iskreno pove, da je ilustratorstvo lepo, a težko, garaško delo. »Mi nismo tako boemski, kot so morda slikarji, v sebi moramo imeti tisti občutek, da bomo stvari speljali do konca. Ilustratorji smo samotarji, zato covid ni bil tak šok. Mogoče je bil šok to, da je bila vsa družina doma in nisem imel takega miru. Mir, samota pa je nekaj, kar ti omogoča, da greš v globino.« Ob tem pove, da bi ilustratorji potrebovali agente, ljudi, ki bi jih zastopali, da bi se sami bolj ukvarjali s tistim, kar delajo najbolje – z ilustracijo. A zdi se mu, da se z ilustratorskim centrom polje odpira, več se govori o pravicah, ki jih imajo, in o pravnih stvareh glede tujine. Kot optimistično navede, tudi slovenske slikanice in ilustratorji prodirajo na tuje.

Poleg ilustracije, gozda in sprehodov je njegova velika ljubezen slikarstvo. »Tam je ogromno platno, narediš velik zamah, figure …« zamišljeno razlaga in začne pripovedovati zgodbo iz časov na akademiji. Tam so imeli vedno težavo dobiti figuro, osebo, ki bi jo slikali. Pa so potem vedno slikali tihožitja. Nekoč pa je vstopil v frančiškansko cerkev, ker si je zaželel malo miru. Toda mir je skalila gospa, ki je molila na glas in spraševala, zakaj nihče ne moli. »Pogledal sem jo, videti je bila napol brezdomka, a napravljena tako odbito, s klobukom, polnih značk, ki se je svetil. Povedal sem ji, da v cerkvi ljudje potrebujejo mir in tišino, obenem pa jo povabil, da bi prišla na akademijo za figuro. Najprej je mislila, da se norčujem iz nje. Razložil sem ji, kako in kaj, in dogovorila sva se za četrtek ob petih. Profesorju sem povedal, da pričakujemo gospo ... Ura je bila pet, nje še nikjer. Čez pol ure pa je prišla, z avtobusom, bila je napravljena v cigansko krilo, zraven je imela goloba, pa košaro, polno stare potice in pirhov. (Premolk.) Nastali so čudoviti portreti.«

Še bolj zanimiva in usodna je bila zgodba, ki jo je pripovedovala gospa, medtem ko so jo risali. Povedala je, da je imela na Nazorjevi ulici stanovanje in je z nekom podpisala pogodbo, da bo skrbel zanjo, ona pa mu bo dala stanovanje. »Bila je žrtev prevare, spravil jo je iz stanovanja, ona pa je spala pred vrati. Profesor je priskrbel pravnika in s pomočjo fakultete so uredili, da je dobila dnevnice za slikanje. Uboga reva je kmalu dobila tožbo, stanovanje je bilo spet njeno. En mesec je v njem živela, potem pa je umrla. Kot da je samo čakala, da je bilo zadoščeno pravici.« Doda, da ni edina »čudakinja«, ki ga je spremljala skozi življenje, večkrat je naletel na take ljudi, ki pa so ga prepričali, ker so imeli zgodbe. Ker so bili zgodba. In verjamem, da se je katera od njih, če ne drugače, vsaj v njegovih mislih, skicirala, narisala na papir.