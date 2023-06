Iskanje odgovorov na izzive današnje družbe in okolja

Center Rog, javni in sodobni izdelovalniški prostor s poudarkom na oblikovanju, arhitekturi, inženirstvu, urbanem rokodelstvu, izdelovalništvu ter uporabnih umetnostih, bo na 1200 kvadratnih metrih nudil osem osem skupnostnih izdelovalnih delavnic. V njim bodo že v prihodnjem študijskem letu ustvarjali tudi študentje in študentke fakultet Univerze v Ljubljani.

»Partnerstvo z Univerzo v Ljubljani bo prostore Centra Rog napolnilo s kreativnim vrvežem študentskega življenja, ki ga bomo dopolnili s sodelovanjem s številnimi drugimi izobraževalnimi ustanovami na vseh ravneh,« je na današnjem dogodku ob sklenitvi sodelovanja (spremljala ga je razstava klubskih mizic, ki so jih kot del notranje opreme Centra Rog ustvarili študentke in študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje), dejala direktorica Centra Rog Renata Zamida. Ob tem je poudarila, da se s tovrstnimi partnerstvi akademsko okolje prepleta z mestom, »približujemo ga vsem meščankam in meščanom, predvsem pa ustvarjamo priložnosti za prenos znanj pri inoviranju, prototipiranju in izdelovanju izdelkov, ki odgovarjajo na pereče izzive današnje družbe in okolja«.

Kot je poudarila direktorica Centra Rog Renata Zamida, se s tovrstnimi partnerstvi akademsko okolje prepleta z mestom. FOTO: Domen Pal/arhiv Centra Rog

Razvoj novih modelov izobraževanj

Partnerstvo med Univerzo v Ljubljani in Centrom Rog med drugim vključuje uporabo pedagoške učilnice ter 300 ur dela v skupnostnih delavnicah, namenjeno pa je izmenjavi znanj, povezovanju fakultet z lokalnim okoljem, večji dostopnosti izdelovalnih znanj in orodij, pridobivanju tehničnih in mehkih veščin tako študentk in študentov kot pedagoškega kadra ter meddisciplinarnemu sodelovanju različnih fakultet na skupnih projektih.

Kot je ob tem dejal rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, ta pozdravlja medinstitucionalno sodelovanje s Centrom Rog, »saj to odpira nove priložnosti za razvoj kreativnih modelov izobraževanj in razvoja multidisciplinarnih laboratorijev praktičnega znanja. Povezani se lahko bolje odzivamo na družbena, ekonomska in kulturna vprašanja razvoja tako mesta kot države. Univerza v Ljubljani se je v Strategiji UL 2022–2027 zavezala k povezovanju s svojim okoljem in vzpostavljanju tvornega dialoga, ko gre za vprašanje prenosa znanja«.

Mladi Rog

V Centru Rog, kreativnem središču, ki bo s svojimi programi presegalo običajno ločevanje med visoko in popularno kulturo, ustvarjalcem in meščanom pa bo ponujalo skoraj 9.000 kvadratnih metrov novega ustvarjalnega prostora in vsebin ter nov, 8.000 kvadratnih velik park, namenjen dnevni rabi meščanov in javnim prireditvam, bodo mlade na prehodu iz študentskega v profesionalno življenje podprli tudi s programom Mladi Rog, ki bo vsako leto predvidoma desetim mladim nudil enoletno uporabo co-working prostora ter vseh izdelovalnih delavnic z mentorsko podporo za razvoj njihovih kreativnih idej v prototipe in izdelke.