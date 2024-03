Izbrisani številni kulturni spomeniki

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Unesca je bilo od 7. oktobra lani v Gazi poškodovanih 107 objektov kulturne dediščine, uničenih ali težje poškodovanih pa 41, in sicer deset mošej in cerkva oziroma religioznih objektov, dvaindvajset objektov zgodovinskega ali kulturnega pomena, dva depozitorija premične kulturne dediščine, trije spomeniki ter muzej in arheološko najdišče. Poleg tega je bilo poškodovanih še devetnajst fakultet, štiriindvajset kulturnih centrov ter več arhivov in knjižnic.