Izgubljeni v množici nestrokovnih mnenj

»Zdaj se neredko favorizira posameznike in skupine, ki nimajo res vrhunskega ustvarjalnega opusa, zato pa so najbolj spretni pri lobiranju in samoreklamiranju,« je dejal Bogo Zupančič, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO). Sodi med tiste nove direktorje kulturnih institucij, ki so v kolektivih naleteli na zadržan ali celo izrazito sovražen odnos. Po njegovih besedah se nekateri zaposleni zamenjavam vodstva prilagodijo bolje, drugi slabše. Nasprotovanja so se nekoliko unesla, še vedno pa pri posameznikih zamere ostajajo, kar je razvidno tudi iz njihovih izjav v medijih. Kar ga preseneča preseneča, saj menjave pomenijo prevetritev, nov pristop, ne nazadnje se tako tudi preprečuje ali vsaj omejuje možnost formiranja različnih interesnih mrež in realizacije določenih zasebnih interesov.