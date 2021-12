Komu ključ hiše dobrih zgodb?

V nadaljevanju preberite:

Stališča o tem, kako bi bilo treba Mladinsko knjigo Založbo (MKZ) popeljati v prihodnost, so bila različna in so se večkrat spreminjala, kulturna javnost je opozarjala, da ima hiša nenadomestljiv kulturni in ­nacionalni kapital. Nedavna izjava šefa DUTB Francija Matoza je sprožila tudi razmišljanje o prihodnosti največje domače založbe Mladinska knjiga.