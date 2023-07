Leta nedolžnosti so minila, danes je vse drugače

V nadaljevanju preberite:

»Vsega je kriv moj akcent, ki bi lahko bil nepremostljiva ovira, nazadnje pa se je pokazal za prednost. Francozom se je zdel moj naglas zabaven in očarljiv, morda je bil tudi v tem razlog, da svoje francoščine nisem nikoli zares izpilila, saj bi s tem izgubila privlačnost,« je dejala Jane Birkin. Odločilno je bilo tudi to, da je v filmu Slogan nastopila s pevcem, skladateljem, igralcem in režiserjem Sergeem Gainsbourgom, s katerim sta kmalu postala par. Ne samo na francosko, temveč kar ne svetovno sceno sta se čez noč povzpela s pesmijo Je t'aime ... moi non plus.