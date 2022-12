Zgodovina, polna vzdihovanja

V nadaljevanju preberite:

»Kdor je videl Jane Birkin v filmu Povečana ali jo je slišal v pesmi Je t'aime … moi non plus, bi si jo težko predstavljal v obleki redovnice. Pa vendar si je Jane želela že v gimnazijskih letih stopiti v samostan. Bila je zelo pobožna in je pisala nabožne pesmi. Danes pravi, da je bila takrat zelo osamljena in da ni imela pravih prijateljev, zato je videla rešitev le v samostanu. Ko je našla prijatelje, si je premislila, ko pa ji je bratranec priskrbel delo pri filmu, je našla pravo pot. Dvaindvajsetletna Jane je bila omožena s skladateljem Johnom Barryjem in ima dva otroka. Sedaj živi s francoskim skladateljem Sergeom Gainsbourgom, starim 42 let.«

S temi besedami so februarja 1970 v ilustrirani družinski reviji Tovariš na kratko povzeli življenjsko zgodbo britanske modne, glasbene in filmske ikone. Pomladili so jo za eno leto ter po današnjih standardih napak prevedli ime filma Blow-up in sklanjali ime njenega partnerja, a najbrž si Jane Birkin, ki bo 14. decembra dopolnila 76 let in ki ji je skozi desetletja uspevalo ohranjati status najbolj slavne Londončanke med Francozinjami, z nedoslednostmi slovenskega in jugoslovanskega tiska ni pretirano belila glave.