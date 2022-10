Mira tokrat Darinki Kozinc

Z literarno nagrado mira se opozarja na družbeno spolno neravnovesje pri podeljevanju nagrad ter spodbuja in izpostavlja ustvarjalke, ki so še vedno potisnjene na obrobje. Letošnja nagrajenka je Darinka Kozinc, predana zbiralka in ohranjevalka kulturne dediščine aleksandrink, ki njihovo usodo tenkočutno premišljuje tudi v povezavi s sodobnostjo.

Literarno jo je zaobjela v delih Tišina se je uglasila, Dolge sence fašizma in Les Goriciennes, Les Slovenes in s tem postavila spomenik življenju in usodi slovenskih žensk, ki so odhajale v Aleksandrijo in Egipt. Pomagala je pri rušenju ponotranjenih stereotipnih podob o njih ter njihove usode tudi tenkočutno obravnava v povezanosti s sodobnim časom.

Nagrajenka je miro, deseto zapovrstjo, prejela na včerajšnji slovesni prireditvi, ki je v pokončnem duhu Mire Mihelič potekala v Cankarjevem domu. Plaketo ji je častno podelila letošnja predsednica komisije Urška Perenič, preostali člani so bili Tatjana Pregl Kobe, Luna J. Šribar, Zoran Pevec in Andrej Predin. Nagrajenka je v dar dobila tudi umetniško delo slikarke Saše Bezjak.

Darinka Kozinc je po poklicu univerzitetna diplomirana inženirka lesarstva in magistrica biotehniških znanosti, vendar že od dijaških let opravlja tudi poslanstvo literarne ustvarjalke za otroke in odrasle (pohvali se lahko s petintridesetimi knjižnimi izdajami), kulturne spodbujevalke na Goriškem (leta 2009 je ustanovila Goriški literarni klub) ter zbiralke in ohranjevalke kulturne dediščine aleksandrink. Fenomen aleksandrink je približala tudi mladim bralcem (v knjigah Pravili so jim aleksandrinke in Kdo je pazil babico, ko je bila majhna?), kar kaže na njeno zavedanje o pomenu prenosa znanja s starejše generacije na mlajšo in na različne ciljne skupine. Poleg tega predseduje Društvu za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink, ki jo s svojim delom predstavlja na lokalni, državni in mednarodni ravni.