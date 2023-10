Mojstri sodobnega stripa od Finske do Francije

V nadaljevanju preberite:

Preplet domačega in tujega, strokovnega in poljudnega, vizualnega in tekstualnega, visokega in nizkega – kaj boljšega bi si lahko želeli? Vse to v Ljubljano že desetletje prinaša Tinta, mednarodni stripovski festival, ki do nedelje ponuja razstave, predavanja, pogovore, mojstrske tečaje, delavnice, program za otroke in tradicionalni stripovski sejem.