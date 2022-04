Odprto okno v malo znan svet

»Ne kličite me begunka, nisem tukaj po lastni volji. Pregnana sem. Nisem ušla od doma, nisem ušla iz svoje domovine, pregnali so me. Ponudite mi roko in me sprejmite kot pregnanko, kličite me z mojim imenom, da ga ne pozabim.« Besede učenke iz Črnomlja Amre Nadarević iz leta 1993 so le eno od pričevanj, ki jih ponuja projekt Zgodilo se je čisto blizu nas.