David Lynch – režiser, ki je šel v bizarne globine

»Ne vem, zakaj ljudje pričakujejo, da bo umetnost smiselna, čeprav bolj ali manj priznavajo, da samo življenje nima nobenega smisla,« je v svoji avtobiografiji zapisal režiser, scenarist, igralec, slikar in glasbenik David Lynch, ki se je nedavno poslovil. In vendar je v iskanju smisla v tem nesmiselnem svetu ustvaril enega najbolj zanimivih filmskih opusov med ameriškimi avtorji, ob tem pa je bil povsem spodoben slikar in grafik ter skladatelj in glasbenik.