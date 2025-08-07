Solidarno z Gazo tudi na gradu Snežnik

Festival Plavajoči grad, ki se ob gradu Snežnik pričenja danes, v sodelovanju z umetniki iz Gaze, Zahodnega brega in mednarodnim umetniškim kolektivom danes zvečer predstavlja tudi poseben multimedialen dogodek FLOAT 2 GAZA!

Z dogodkom bodo simbolično povezali grad Snežnik z Gazo. »Festival se bo ustavil, glasbeniki, pripovedovalci, raperji, poeti, orkester, vizualni umetniki, pevski zbori in akrobati z obeh strani pa bodo predstavili skupno produkcijo,« so zapisali. Njihov »umetniški in humanitarni klic« poziva k dejanjem in pomoči Gazi ter simbolično prebija izraelsko blokado, so zapisali organizatorji.

Dogodek prenašamo v živo:

Na gradu Snežnik bodo prisotni tudi številni palestinski umetniki, ki trenutno živijo v Evropi. Programski sklop dogodka obsega devet devet projektov, »raznolikih v formi, a enotnih v namenu: pripomoči k samoorganizaciji, prebiti blokado, dostaviti hrano, upanje in človečnost ljudem v Gazi.«

»Palestinski boj za obstanek je ultimativni simbol protifašističnega, razrednega boja zatiranih ljudi proti kolonializmu, nasilju, imperializmu in idejam večvrednosti ene skupine ljudi. Ta boj poteka danes povsod. Zahodni voditelji, zatrjujoč, da branijo Izrael, teptajo svoboda zbiranja, dušijo svobodo govora, zlorabljajo državne službe, da nadlegujejo, zapirajo in izganjajo ljudi, ter tako silijo naše družbe vse globlje v fašizem,« so poudarili.