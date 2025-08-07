Netanjahu vztraja pri zavzetju celotne Gaze

Kljub naraščajočemu mednarodnemu in domačemu pritisku na vlado Benjamina Netanjahuja zaradi nevzdržnih humanitarnih razmer v Gazi oziroma negotovi usode talcev bo izraelski premier ožjemu krogu svojih ministrov, ki so del varnostnega kabineta, danes uradno predstavil načrt o popolni okupaciji palestinske enklave.

V primeru njegove odobritve, bodo izraelske oblasti napravile korak v smeri odprtja novega poglavja krvave vojne, v kateri je življenje po navedbah zdravstvenih oblasti pod nadzorom palestinskega Hamasa izgubilo že 61.000 ljudi, na desettisoče drugim pa po opozorilih ZN in humanitarnih organizacij grozita lakota in podhranjenost.

Od začetka vojne pred skoraj dvema letoma je izraelska vojska vzpostavila nadzor nad okoli tremi četrtinami Gaze, pri tem pa v beg prisilila večino od dveh milijonov prebivalcev enklave. Novi načrt po poročanju izraelskih in tujih medijev predvideva širitev obstoječe ofenzive tudi na gosto poseljene dele ozemlja, kjer naj bi Hamas zadrževal preostale talce, zajete med sedmooktobrskim napadom pripadnikov skrajne organizacije na Izrael.

Na ozemlje Gaze je v zadnjih dneh več držav odvrglo na tone humanitarne pomoči FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters

Načelnik njenega generalštaba Ejal Zamir naj bi po poročanju lokalnih medijev opozoril, da lahko širitev vojne, kot si jo je zamislil Netanjahu, Izrael »povleče v črno luknjo«. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Po doslej objavljenih informacijah bi lahko širitev ofenzive vojno podaljšala za pet mesecev, ponovno razselila okoli milijon palestinskih civilistov in zahtevala znatno povečanje izraelskega vojaškega angažmaja. Izraelska vojska bi naprej vkorala v porušeno mesto Gaza, od tam pa bi se postopoma pomikala proti jugu in begunskim taboriščem v osrednjem delu enklave, z namenom uničenja ostankov Hamasa in iskanja 50 talcev, od katerih naj bi jih bilo živih okoli 20.

Usoda talcev je še naprej glavni vir domačega pritiska na Netanjahujevo vlado. Njihove družine so v zadnjih dneh izrazile zaskrbljenost pred napovedano širitvijo ofenzive, češ da lahko ta ogrozi življenja preživelih. Manjša skupina svojcev se je pred zasedanjem varnostnega kabineta iz pristanišča v Aškelonu na krovu flotilje odpravila v smeri porušene Gaze in mednarodno skupnost pozvala k pomoči pri osvoboditvi njihovih najdražjih.

Načrt je po vsem sodeč močno kontroverzen tudi v vrhu vojske. Načelnik njenega generalštaba Ejal Zamir naj bi po poročanju lokalnih medijev opozoril, da lahko širitev vojne, kot si jo je zamislil Netanjahu, Izrael »povleče v črno luknjo«, češ da bo država s tem ne samo ogrozila življenja talcev in svoje izpostavila gverilskemu vojskovanju, temveč tudi prevzela odgovornost za dva milijona Palestincev.

Izrael je območje Gaze nazadnje v celoti zasedel leta 1967 in tam vztrajal vse do leta 2005.