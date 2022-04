Soočenje politike s kulturo

V nadaljevanju preberite:

Pregled programov dvajsetih strank, ki se bodo prihodnjo nedeljo potegovale za glasove volivcev, pokaže, da jih sedem kulture in umetnosti sploh ne omenja. Nekatere niti z besedo. Spet druge o kulturi resno razmišljajo in prepoznavajo ključna področja, potrebna sprememb.

Kultura in umetnost sta temi, ki redko zaideta na predvolilna soočenja, raje pa sploh ne. Dva tedna pred volitvami je na pobudo cele vrste kulturnih stanovskih društev, združenj in zvez v soorganizaciji Kina Šiška potekalo edino javno soočenje na to temo, na katerem so bili predstavniki strank pozvani, da se opredelijo do kulture in umetnosti in predstavijo celovito vizijo področja.

Pogledali smo, kako se stranke nameravajo lotiti področja kulture v novi vladi.