Umetnik, spolni izprijenec, oboje

BBC je prejšnji teden poročal o dogajanju na pragu svoje hiše: možakar, pozneje identificiran kot dvainpetdesetletni David Chick, se je v sredo popoldne s kladivom lotil kipa nad vhodom v sloviti sedež BBC Broadcasting House na trgu Portland sredi Londona. Do kipa je splezal z lestvijo in med skoraj štiriurnim udrihanjem po kipu Prospera in Ariela kričal: »Pedofil!« Na kip je s flomastrom zapisal tudi mnenje, da bi ga bilo treba odstraniti že zdavnaj, najmanj leta 1989. Policija je njega in pajdaša, ki je snemal projekt, pridržala.

Vandal s kladivom se je lotil dela uglednega angleškega kiparja Erica Gilla (1882–1940), ki so ga pri BBC naročili leta 1932, češ da bosta lika čarovnika Prospera in golega zračnega duha Ariela, ki ga čarovnik pošilja v svet, oba iz Shakespearove pozne pravljične komedije Vihar, ustrezen simbol nove dobe, v kateri so začeli oddajati radijske valove.

Eric Gill o ženskah ni imel najboljšega mnenja. FOTO: Howard Coster

Knjiga, zaradi katere se je spremenilo vse

Gill je veljal za enega od najodličnejših britanskih umetnikov in oblikovalcev 20. stoletja, njegova dela hranijo Viktorijin in Albertov muzej, galerija Tate in Britanski muzej. Bil je odličen tipograf, avtor črkovne vrste gill sans, ki so jo za osnovno tipografijo dolgo uporabljali pri britanskih železnicah, londonskem mestnem prevozu in na BBC, oblikoval je tudi bankovce in znamke, cenjeni so bili njegovi lesorezi. V Brightonu rojeni umetnik, ki je iz anglikanstva prestopil v katolištvo, je zaslovel, ko so ga povabili, da v tehniki nizkega reliefa izkleše postaje križevega pota v westminstrski katedrali in oblikuje oltarni relief v tamkajšnji kapeli sv. Jurija in angleških mučenikov.

Marsikaj se je spremenilo, ko je zgodovinarka kulture Fiona MacCarthy leta 1989 objavila biografsko delo Eric Gill: ljubimčevo iskanje umetnosti in boga, v katerem je na podlagi do takrat neznanih kiparjevih dnevnikov razkrila, da je imel malce čudaški umetnik številne zunajzakonske zveze, predvsem pa je dolgo spolno zlorabljal hčerki Betty in Petro, sestri Angelo in Gladys in celo družinskega psa.

Resda je avtorica pred leti za britanske medije povedala, da njena knjiga ni posvečena Gillovemu incestnemu početju, ampak nenavadni življenjski poti zanimivega človeka z mnogimi talenti, toda v očeh medijev in javnosti je umetnik od takrat naprej obveljal za predatorskega pedofila, različne skupine in društva pa že več kot desetletje zahtevajo, naj njegove kipe odstranijo z javnih površin. Gill o ženskah ni imel najboljšega mnenja, prepričan je bil, da ne morejo biti umetnice in da z njimi ni mogoče resno debatirati, v njih je večinoma videl spolne sužnje; svojih hčerk tudi ni dal v šolo.

Fiona MacCarthy je ob teh zahtevah postavila protivprašanje: »Denimo, da se znebimo njegovih del, kdo bo izbral umetnika s tako brezhibno moralno držo, da bi njegova dela lahko nadomestila Gillova?« Vandal s kladivom je povzročil val otoških debat o tem, kaj določa umetnika, njegova dela ali življenje.