Umrl Richard Serra, eden največjih sodobnih kiparjev

Umrl je eden največjih sodobnih kiparjev, ameriški umetnik Richard Serra, ki je zaslovel z velikimi, a hkrati minimalističnimi jeklenimi skulpturami. Po poročanju ameriških medijev je umrl v torek zaradi pljučnice. Star je bil 85 let. Umetnikov odvetnik John Silberman je za The New York Times povedal, da je Serra umrl na svojem domu na Long Islandu v New Yorku.

Njegova dela so postavljena po vsem svetu, od pariških muzejev do katarske puščave. Zaradi svoje impozantne oblike so pogosto sprožila različne polemike. Serra se je rodil leta 1938 v San Franciscu španskemu očetu in materi ruskega judovskega rodu. Najprej je študiral angleško književnost na Univerzi v Kaliforniji, sledil je študij vizualne umetnosti na univerzi Yale.

Serra, ki je vpliv na svoj umetniški slog in razvoj od slikanja do kiparstva pripisoval Franciji, Španiji in Japonski, se je v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja preselil v New York. Tam je imel za preživetje sprva selitveni servis. Za pomočnika je zaposlil celo skladatelja Philipa Glassa. To je bilo tudi obdobje, v katerem je Serra sestavil manifest, v katerem je podrobno opisal načine, kako lahko ustvari umetniško delo.

Pretežno z jeklom se je začel ukvarjati šele v 70. letih 20. stoletja, kar je bilo posledica njegovega počitniškega dela v jeklarni v mladostniškem obdobju. Skulpture je oblikoval posebej za prostore, kamor so jih umestili. Vedno je govoril, da ga zanima interakcija med njegovimi deli in okoljem.

Raziskovanje kiparstva v okolju je vidno v enem od njegovih najbolj kontroverznih del z naslovom Tilted Arc, ki so ga postavili v New Yorku leta 1981. Štiri metre visoka kovinska plošča, prevlečena z rjo, je bila na Federal Plaza na Manhattnu postavljena tako, da je bilo videti, kot da se bo vsak hip prevrnila. Delo je lokalno prebivalstvo toliko vznemirilo, da so ga po dolgi pravni bitki leta 1989 odstranili.