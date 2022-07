Unescov seznam uničenih spomenikov je vsak dan daljši

Na začetku ruske agresije na Ukrajino so pri Unescu predvsem opozarjali in svarili ter nameščali logotipe te organizacije Združenih narodov za izobraževanje,­ znanost in kulturo, zdaj pa so pripravili tudi seznam uničenih­ ali poškodovanih ukrajinskih spomenikov. Ta je vsak dan daljši, na njem je že 161 spomenikov ukrajinske kulturne dediščine, na srečo pa je za zdaj zunaj območja bojev ostalo sedem spomenikov, ki so na Unescovem seznamu zaščitene kulturne dediščine.Do zdaj je bilo uničenih ali poškodovanih 71 cerkva in religioznih objektov, 12 muzejev, 31 zgodovinskih stavb, 17 spomenikov in 7 knjižnic.