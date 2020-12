Veliki nemški konkurent

V nadaljevanju preberite: V Chemnitzu so že predstavili velikopotezen okvirni program, predvsem pa se jim v primerjavi z Novo Gorico obeta zelo veliko denarja. Zvezna vlada je napovedala, da bo projekt podprla s 25 milijoni evrov, prav toliko bo primaknila dežela Saška. Vendar imata tudi Nova Gorica in Gorica svoje prednosti in privlačnosti, med drugim tudi edinstveno pozicijo odprtega medkulturnega sodelovanja med narodoma ter manifestacijo odprtosti med slovanskim in romanskim etničnim prostorom, kar je pri programu evropske prestolnice kulture novost.