Tema festivala ni fašizem, ampak tiranija

Sedma izdaja knjižnega festivala in sejma Mesto knjige – pred leti so ga poimenovali prvi pravi urbani knjižni festival –, bo ob letošnji stoti obletnici pohoda na Rim in vzpona fašizma tematsko posvečena tiraniji – od učenja iz preteklosti do iskanja orodij za spopadanje z zatiranjem danes.